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Шестой фестиваль уличного кино стартует в Томске

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В субботу, 31 августа, в Томске стартует шестой всероссийский фестиваль уличного кино. Томичи увидят короткометражки дебютантов со всей страны, а также лучшие фильмы за 11 лет фестиваля с участием кинозвёзд, сообщают организаторы.

— Конкурсная программа короткометражного кино — всегда весь спектр эмоций. В этом году кинопоказ проводится в рамках большого фестиваля томского уличного искусства «Голос города». Сразу после показов весь день планируется музыкальная программа, — рассказал организатор фестиваля уличного кино в Томске, продюсер и режиссер Евгений Жуков.

В программе кинофестиваля ленты с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Показ состоится у корпуса СФТИ на Ново-Соборной площади. Начало в 12:00. Завершится показ в 14:00. Вход свободный.

Организаторы рекомендуют одеваться потеплее, брать с собой пледы и дождевики.

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