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«Венера Милосская глазами микрохирурга» появится в Томске

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Памятник «Венера Милосская глазами микрохирурга» установят в Томске в сквере у Детской городской больницы №1 на Московском тракте, 4.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, такой подарок городу сделает НИИ микрохирургии в честь 30-летия Института и к 420-летию областного центра.

— Томские микрохирурги так решили обыграть известную скульптуру и продемонстрировать специфику своей работы по реконструкции конечностей и улучшению качества жизни пациентов, — говорится в сообщении.

Монумент, высотой 2,2 метра разработают креативное агентство Street Vision и мастерская Ушайка Loft.

Предполагается, что скульптуру установят завтра, 30 сентября, в дни проведения третьего международного микрохирургического саммита в Томске.

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