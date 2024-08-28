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В выходные в Томске изменится схема движения трамваев

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С утра пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 сентября, в Томске изменится схема движения трамваев №1 и №2. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение связано с ремонтом трамвайного пути на участке пр. Кирова от пр. Кирова, 3Б до пр. Кирова, 51 А стр. 15. Предполагается, что прежняя схема движения будет восстановлена до 20.00 воскресенья, 1 сентября. До тех пор трамваи будут двигаться по следующим маршрутам:

Томичей просят учитывать эту информацию об изменении схемы движения трамваев при планировании путей передвижения по городу.

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