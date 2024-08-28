В выходные в Томске изменится схема движения трамваев

28 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С утра пятницы, 30 августа, до вечера воскресенья, 1 сентября, в Томске изменится схема движения трамваев №1 и №2. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение связано с ремонтом трамвайного пути на участке пр. Кирова от пр. Кирова, 3Б до пр. Кирова, 51 А стр. 15. Предполагается, что прежняя схема движения будет восстановлена до 20.00 воскресенья, 1 сентября. До тех пор трамваи будут двигаться по следующим маршрутам:

маршрут № 1: «Восточная — ул. Лебедева — пл. Батенькова — Черемошники»;

маршрут № 2: «пл. Южная –пр. Комсомольский — ул. Лебедева — пл. Батенькова»;

маршрут № 3: «ст. Восточная — пл. Батенькова»;

маршрут № 4: «пл. Южная — ст. Восточная»;

маршрут № 5: «пл. Южная — пл. Батенькова».

Томичей просят учитывать эту информацию об изменении схемы движения трамваев при планировании путей передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».