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Томичей приглашают отметить юбилей города на open-air в усадьбе Шишкова

Город, Томские новости, мероприятия куда сходить культура интересные новости Томска Томичей приглашают отметить юбилей города на open-air в усадьбе Шишкова

В субботу, 7 сентября, в Томске Томском областном доме искусств джаз-клуб Underground организует большой open-air, приуроченный к юбилею города. Гостей праздника ждет выступление победителя Московского джазового фестиваля, фанк-оркестра BBQueen.

— К 420-летию любимого города самый жизнерадостный коллектив Сибири сыграет для всех, кто считает, что музыка должна быть громкой и живой! Ребята представят нам свою программу «Делай то, что хочешь», куда вошли композиции Джеймса Брауна, Ареты Франклин, Эми Уайнхауз, Бруно Марса и группы Тower of power, — рассказал основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Группа BBQueen объединила лучших музыкантов севера Кузбасса три года назад. Они выбрали лучшие фанковые, блюзовые и ритм-н-блюзовые композиции в истории и дали им новую жизнь.

— BBQueen — пожалуй самая танцевальная и зажигательная группа Сибири. Её концерты — это всегда музыка высочайшего качества, элементы шоу и невероятная энергетика артистов, — отметил Олег Усенко.

Помимо музыкальной программы гостей мероприятия ждет дегустация ремесленных сыров.

Концерт пройдет в субботу, 7 сентября, в усадьбе дома по ул. Шишкова, 10. Начало в 18.00.

Стоимость билетов от 2 150 рублей.

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