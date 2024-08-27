Юрисконсульт из Красноярска поборется за 3 млн рублей в международном конкурсе красоты

Юрисконсульт из Красноярска Надежда Малахова прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». В случае выигрыша девушка заберет 3 млн рублей, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Про конкурс Надежда узнала случайно: листала ленту «ВКонтакте» ткнула на кнопку «участвовать» и отправила ссылку на свою страницу. Позже пришло сообщение, что она прошла.

— Сначала был предварительный кастинг, а потом основной, решающий, так скажем. И там меня выбрали, одну из Красноярска. Сначала было неожиданно. Даже на предварительном кастинге, когда все подключились, я смотрю — все такие красивые, все хорошо говорят. Я думаю: «Блин, ну ладно, если я не пройду — ничего страшного». Потом предварительный подхожу. И на основном уже, когда называют мою фамилию среди большого количества участников, я уже в какой-то эйфории была, не ожидала, что такое случится, — рассказывает Надежда Малахова.

Всего на участие в конкурсе подали заявки более трех тысяч человек. Из них были отобраны 35 — все они— офисные работники. Кастинг проходил онлайн.

Надежда Малахова родилась в Енисейске Красноярского края, ей 27 лет. Девушка работает главным юрисконсультом в АО «КНП». В компании трудится уже три года — начинала с ведущей должности. Закончила академию министерства юстиции в Москве. Но в столице оставаться не стала, потому что привязана к родственникам. Решила вернуться домой.

— В свободное время мне нравится гулять по Красноярску и окрестностям Красноярского края. На йогу хожу, на другие какие-то занятия. Мне нравится именно то, что связано с физической нагрузкой, могу разные направления пробовать. Мне, конечно, нравятся «Столбы», Манская петля и очень нравится мне вообще сама Мана. И «Роев ручей», — делится Надежда Малахова.

По словам организаторов конкурса, девушка покорила членов жюри не только внешними данными, но и абсолютной грамотностью, вежливостью и хорошо поставленной речью.

У девушки есть молодой человек, через две недели они планируют сыграть свадьбу, о детях пока не думали. Зато подумали о дедушке — в случае выигрыша в конкурсе, главный приз которого 3 млн рублей, Надежда хочет купить ему дачу в Красноярске. Пока же пенсионер живет в Енисейске и мечтает переехать в краевую столицу.

Кастинг-тур «Мисс Офис» длится с марта по август. С 16 сентября по 6 октября среди полуфиналисток пройдет большое онлайн-голосование за выход в финал. Только 30 девушек поучаствуют в финальном шоу в Москве. Там звездное жюри и выберет победительницу. Она получит титул «Мисс Офис — 2024» и главный приз — 3 млн рублей (налог оплатит организатор).

Финальное шоу конкурса запланировано на 30 ноября. Помимо главного приза предусмотрены почетные титулы и призы: путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, брендовая одежда и косметика, сертификаты на обучение. Онлайн-трансляцию прошлого сезона посмотрели больше 10 млн человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».