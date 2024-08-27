Два города Томской области получат около 200 млн рублей на создание комфортной среды

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2024 // Фото: Вячеслав Смирнов

Два города Томской области — Северск и Стрежевой — победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь они получат около 200 млн рублей на их реализацию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Победителей конкурса определила федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. При оценке учитывалось качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Проект Стрежевого «Общественное образовательно-развивающее пространство «Белые ночи» набрал 79,8 балла и вошел в число победителей среди городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Проект предусматривает создание научно-игровой зоны, зоны тихого отдыха, памп-трека, озеленение и новые пешеходные связи, организацию парковок. В результате будет создано комфортное и многофункционально пространство, отвечающее запросам стрежевчан. На реализацию этого проекта город получит 90,2 млн рублей.

Северский проект «Территория отдыха у водоёма в северском пригодном парке», набравший 72,6 балла среди победителей в номинации «Малые города с населением до 200 тыс. человек». Концепция объединяет образ реактора, как символ ключевой роли атомной промышленности в истории города, и уникальную природную роль болот. Вокруг сохранившегося в парке водоема будет создано пространство для прогулок и отдыха — с пирсом, экологической тропой, местами для отдыха у воды. Также здесь появятся «градирни», в которых юннаты и школьники, в рамках уроков биологии, смогут выращивать и изучать растения. На реализацию проекта Северск получит 103,1 млн рублей.

Фото: tomsk.gov.ru

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