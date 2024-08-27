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Два города Томской области получат около 200 млн рублей на создание комфортной среды

Город, Томские новости, городская среда интересные новости общественные пространства благоустройство Два города Томской области получат около 200 млн рублей на создание комфортной среды

Два города Томской области — Северск и Стрежевой — победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь они получат около 200 млн рублей на их реализацию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Победителей конкурса определила федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. При оценке учитывалось качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Проект Стрежевого «Общественное образовательно-развивающее пространство «Белые ночи» набрал 79,8 балла и вошел в число победителей среди городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Проект предусматривает создание научно-игровой зоны, зоны тихого отдыха, памп-трека, озеленение и новые пешеходные связи, организацию парковок. В результате будет создано комфортное и многофункционально пространство, отвечающее запросам стрежевчан. На реализацию этого проекта город получит 90,2 млн рублей.

Северский проект «Территория отдыха у водоёма в северском пригодном парке», набравший 72,6 балла среди победителей в номинации «Малые города с населением до 200 тыс. человек». Концепция объединяет образ реактора, как символ ключевой роли атомной промышленности в истории города, и уникальную природную роль болот. Вокруг сохранившегося в парке водоема будет создано пространство для прогулок и отдыха — с пирсом, экологической тропой, местами для отдыха у воды. Также здесь появятся «градирни», в которых юннаты и школьники, в рамках уроков биологии, смогут выращивать и изучать растения. На реализацию проекта Северск получит 103,1 млн рублей.

Фото: tomsk.gov.ru

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