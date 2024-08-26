Томичам покажут «Вия» и «Каменного гостя» в рамках лаборатории в ТЮЗе

26 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Три эскиза известных российских театральных режиссеров, а также лекция от театрального критика ждут томичей в рамках проекта «Про любовь. Лаборатория молодёжного театра». Его представят в Томском театре юного зрителя 7–8 сентября.

Как сообщают в учреждении, проект лаборатории победил в грантовом конкурсе. В его рамках Дмитрий Лимбос покажет томичам эскиз спектакля «Вий». Другой известный режиссер Надя Кубайлат представит свою версию «Трёх сестер». Третий участник лаборатории Александр Огарёв покажет эскиз спектакля «Каменный гость».

— Лаборатория — это очень яркое, важное событие в жизни театра! Режиссеры работают всего неделю и за это время делают эскизы спектаклей, творя и фантазируя. Актеры в таких условиях проявляют себя по-новому, так что зрителя ждут очень интересные эстетические впечатления! — уверена руководитель литературно-драматургической части Томского ТЮЗа, один из худруков лаборатории Мария Симонова. — Этот проект мы сочиняли вместе с главным режиссёром ТЮЗа Иваном Орловым, он тоже худрук лаборатории. Мы пригласили известных, неординарных режиссёров. Никто из них ещё ни разу не работал с нашим театром, тем интереснее ждать результата.

В сообщении уточняется, что после каждой постановки томичи смогут пообщаться с режиссерами, обсудить эскизы, а также проголосовать за них. В рамках проекта зрителей ждет лекция критика и преподавателя ГИТИСа Александра Вислова. Он расскажет, как и для чего сегодня нужно ставить классику. Также критик будет модерировать обсуждения эскизов.

Мероприятия лаборатории стартуют 7 сентября. В 16.00 её откроет лекция Александра Вислова. Затем, в 18.00 состоится показ эскиза «Вий» от Дмитрия Лимбоса.

На следующий день, 8 сентября, в 15.00 программу лаборатории продолжит постановка Нади Кубайлат «Три сестры». Затем, в 20.00, томичи увидят «Каменного гостя» Александра Огарёва.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

— Лабораторию советую посетить всем — это настоящее театральное приключение, непредсказуемое и увлекательное. И в Томске такие события происходят не слишком часто, так что лучше не упускать возможности, — отметила Мария Симонова.

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