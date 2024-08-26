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В Томске прошел гик-конвент «Con.Версия»

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В выходные, 24 и 25 августа, в Томском областном театре драмы прошел уже ставший традиционным в нашем городе гик-конвент «Con.Версия».

Мероприятие объединило в одном месте людей, интересующихся играми, аниме, комиксами и фантастикой. Участники представили себя в различных направлениях: косплей, артистическое фехтование, дефиле, сценические постановки.

Каким был первый день конвента — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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