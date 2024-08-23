В Томске стартовала акция «Дети вместо цветов»

23 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов», приуроченной к 1 сентября. Организаторами выступают Всероссийское общество глухих, Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» и Союз родителей детей-инвалидов.

В рамках акции родители школьников объединяются, чтобы от класса купить один букет учителю на День знаний, а сэкономленные средства направить на поддержку организаций, помогающих учиться детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в акции в прошлом году. Благодаря вашим пожертвованиям наши подопечные занимались с педагогами и логопедами, сурдопедагогами и специалистами по прикладному анализу поведения. Они научились считать и различать буквы, воспринимать обращенную речь и выполнять полученные инструкции, справляться с эмоциями, а кто-то даже произнес первые слова», — рассказывают организаторы.

В течение года специалисты проводили уроки доброты в классах, которые приняли участие в акции. Они рассказывали о том, почему всем нужно жить в мире и согласии, невзирая на отличия. В ответ получили множество благодарностей от учителей, которые делились эмоциями детей и тем, как ребята трогательно и осмысленно говорили о своей помощи особенным детям.

«Спасибо вам за то, что присоединились к акции в прошлом году и приглашаем вас участвовать в ней и в этом году. Вам нужно будет только принять решение об участии, собрать средства, перевести их по QR-коду выбранной организации на сайте акции, дождаться звонка от представителя организации и договориться о передаче материалов акции к Дню знаний, а затем (при желании) — о проведении урока доброты, которые никогда не бывают у нас скучными лекциями. Это всегда интерактив, не оставляющий детей равнодушными», — добавляют организаторы.

Участники акции с 29 по 31 августа получат сувенирную продукцию, которой совместно с детьми можно будет украсить общий букет учителю. Подробнее об условиях читайте на сайте проекта.

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