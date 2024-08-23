18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске стартовала акция «Дети вместо цветов»

Благотворительность, Город, События, Томские новости, дети вместо цветом томск акции букет учителю благотворительность В Томске стартовала акция «Дети вместо цветов»

Томичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов», приуроченной к 1 сентября. Организаторами выступают Всероссийское общество глухих, Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» и Союз родителей детей-инвалидов.

В рамках акции родители школьников объединяются, чтобы от класса купить один букет учителю на День знаний, а сэкономленные средства направить на поддержку организаций, помогающих учиться детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в акции в прошлом году. Благодаря вашим пожертвованиям наши подопечные занимались с педагогами и логопедами, сурдопедагогами и специалистами по прикладному анализу поведения. Они научились считать и различать буквы, воспринимать обращенную речь и выполнять полученные инструкции, справляться с эмоциями, а кто-то даже произнес первые слова», — рассказывают организаторы.

В течение года специалисты проводили уроки доброты в классах, которые приняли участие в акции. Они рассказывали о том, почему всем нужно жить в мире и согласии, невзирая на отличия. В ответ получили множество благодарностей от учителей, которые делились эмоциями детей и тем, как ребята трогательно и осмысленно говорили о своей помощи особенным детям.

«Спасибо вам за то, что присоединились к акции в прошлом году и приглашаем вас участвовать в ней и в этом году. Вам нужно будет только принять решение об участии, собрать средства, перевести их по QR-коду выбранной организации на сайте акции, дождаться звонка от представителя организации и договориться о передаче материалов акции к Дню знаний, а затем (при желании) — о проведении урока доброты, которые никогда не бывают у нас скучными лекциями. Это всегда интерактив, не оставляющий детей равнодушными», — добавляют организаторы.

Участники акции с 29 по 31 августа получат сувенирную продукцию, которой совместно с детьми можно будет украсить общий букет учителю. Подробнее об условиях читайте на сайте проекта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Набережную Томи в Томске временно перекроют

15 августа 2024
Томские новости

Томичи споют и станцуют под открытым небом на концерте «Люблю жизнь»

7 августа 2024
Томские новости

В Колпашеве прошли уличные кинопоказы фильмов из коллекции Wink

19 августа 2024
Томские новости

С начала года в Кировском районе Томска снесли 200 незаконных гаражей, сараев и ларьков

6 августа 2024
Еда

Тенденция на мясоедство: томские врачи рассказали, почему продукт важен для организма

20 августа 2024
Рассказано

Не нужно быстрее, безопасность важнее! День безопасности провели на производственном объекте Томского филиала АО «ССК»

22 августа 2024
Томские новости

В оранжерее томского Ботсада строят новую крышу для самой высокой пальмы страны

5 августа 2024
Томские новости

Томский джаз-клуб Underground откроет новый сезон выступлением Blues Doctors

2 августа 2024
Томские новости

В Томске до воскресенья перекроют часть ул. Яковлева

25 июля 2024