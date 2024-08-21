«Ростелеком» построил оптику в двух селах Зырянского района Томской области

21 августа 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селах Михайловка и Высокое Зырянского района Томской области. В результате возможность доступа в интернет по проводной технологии появилась почти у 500 семей.

«“Ростелеком» продолжает работать над улучшением качества связи и развитием телеком-инфраструктуры в Томской области. На данный момент мы делаем упор на развертывание ВОЛС в сельских населенных пунктах. Это позволит их жителям комфортно пользоваться скоростным интернетом: получать банковские и государственные услуги в электронном виде, без задержек смотреть видео и работать с веб-сайтами», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Вместе с интернетом абоненты могут подключить видеосервис Wink, который сочетает в себе интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. На платформе размещено более 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, видеоблоги, аудиокниги и детские облачные игры.

«В Михайловке и Высоком работает также сотовая связь нашей компании, и у жителей этих сёл есть возможность сэкономить до 60% на пакете телеком-услуг. Для этого мы предлагаем подключить тарифный план „Семейный“, в который входит домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/с, онлайн-кинотеатр Wink, 2 000 минут сотовой связи, а также 40 Гбайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений. К одному лицевому счету может быть привязано до пяти сим-карт для членов семьи», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Подробную информацию об услугах и тарифах, которые действуют на территории региона, можно получить по номеру 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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