Завершилось строительство нового пассажирского терминала томского аэропорта

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2024 // Фото: t.me/mazur_70

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Томск» завершено. Его открытие запланировано на 29 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Мазур.

Инвестиции в новый терминал составили 3,5 млрд рублей. Архитектурная концепция здания вдохновлена изобретениями советского авиаконструктора, создателя вертолётов «Ка» Николая Камова, чьим именем назван томский аэропорт.

Новый терминал площадью 6,8 тыс. кв. метров сможет пропускать до 400 пассажиров в час и миллион в год. Здесь оборудованы два телетрапа и открытая парковка на 290 мест. В зоне вылета есть специальная локация с возможностью книгообмена.

Напомним, заказчиком строительства выступило ООО «Аэропорт Томск», генподрядчиком — ООО «Холдинговая компания «Новолекс». Изначально стоимость контракта составляла 2,45 млрд рублей, однако в октябре 2023 года было подписано допсоглашение, которое предусматривало рост стоимости работ.

Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт " Томск», совладельцами которого являются холдинг „Новапорт“ Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 16 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по одному международному направлению.

Фото: t.me/mazur_70

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