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Уличный спектакль «Небесная колыбель» откроет кукольный фестиваль в Томске

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В воскресенье, 1 сентября, в Томске пройдет торжественное открытие XV Межрегионального кукольного фестиваля. В его рамках уличный театр из Санкт-Петербурга «Небесная Карусель» представит одноименный спектакль, сообщают организаторы.

— Уличный театр «Небесная карусель» сейчас является одним из самых крупных и известных. Мы очень рады, что удалось организовать такое событие в Томске. Это возможность познакомить томичей с чем-то совершенно удивительным и новым, вообще открыть для себя мир уличных театров, — отметила директор томского Дома искусств Дарья Соловий.

При создании сказки-колыбельной «Небесная Карусель» организаторы обращались к русским народным сказкам.

— Нам тоже хочется провести зрителя дорогой сказки, окунуть его в мир ожившей детской фантазии, где в небе парят медузы, и где к тебе обязательно прилетит птица счастья, — говорится в описании спектакля.

Взаимодействие с пространством и с людьми — главное отличие уличного театра. Здесь всё, что происходит вокруг зрителя — дует ли ветер, идёт дождь, звучат комментарии и смех других гостей театра, — играет только на пользу. Организаторы уверяют, что «самые сильные спектакли — под дождем, проверено и на других театрах и на себе».

Первого сентября уличный театр откроет XV Межрегиональный кукольный фестиваль во дворе Дома искусств (ул. Шишкова, 10) показом одноименного спектакля для участников фестиваля. Начало в 17.00. А второго сентября в 16.00 «Небесная Карусель» даст спектакль на летней сцене набережной реки Ушайки для всех желающих.

Уличный спектакль рассчитан на семейную аудиторию. Показы пройдут бесплатно. Их продолжительность составит около часа.

«Так как это уличный театр, мы просим зрителей внимательно отнестись к погоде, тепло одеться и взять с собой дождевики или зонты. Также можно взять с собой что-то на чем можно посидеть — туристический коврик или подушки», — уточнила Дарья Соловий.

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