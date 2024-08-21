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Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+)

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Просмотры мультсериалов в Wink.ru бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детского контента, а качество загрузки в России видеохостинга YouTube стало падать из-за технических проблем (ранее этот контент активно смотрели там).

По предварительной оценке, всего за неделю с 12 по 18 августа общее количество включений детского контента превысило 50 млн, что в три раза превышает показатели предыдущих периодов. Все лидеры хит-парада — мультфильмы и сериалы российского производства.

По статистике Wink.ru всего за одну неделю «Три кота» (0+) посмотрели 10,1 млн раз, «Барбоскины» (0+) — 4,7 млн, «Маша и Медведь» (0+) — 3,4 млн, «Синий трактор» (0+) — 2,8 млн, высокие просмотры также у «Лунтика и его друзей» (0+) и «Фиксиков» (0+). Все эти проекты доступны бесплатно.

Онлайн-кинотеатр в 2024 году представил специальную подписку «Wink Дети», которая включает 23 детских телеканала, 8 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов, приложение для подготовки детей к школе «Кубокот» и развивающие игры.

В Wink.ru доступен бесплатный сервис «Родительский контроль», который регулирует время просмотра и ограничивает доступ детей к контенту в зависимости от его возрастной маркировки.

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