Дорожный подрядчик ТНК хочет взыскать 89 млн рублей с Томскавтодора после расторжения контрактов

20 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «ТНК» (Пермь) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с Управления автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») 88,8 млн рублей по договорам строительного подряда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 19 августа и пока не принято судом к производству.

С 2024 года ТНК заключила девять контрактов на ремонт дорог в Томске и Томской области, общая сумма которых составляла около 3,2 млрд рублей. Вместе с тем, неисполненными остались пять областных и муниципальных контрактов (их действие уже прекращено) почти на 2 млрд рублей, из которых крупнейший — областной контракт на ремонт 15 км дороги трассы Томск — Каргала — Колпашево.

В июле и августе ТНК дважды обращалась в Арбитражный суд Пермского края с заявлениями об обеспечении имущественных интересов ТНК до предъявления иска к «Томскавтодору», в которых просило суд принять предварительные обеспечительные меры. В обоих случаях суд отказал.

Помимо этого, в начале августа управление ФАС по Томской области по обращениям мэрии Томска включило ТНК в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после отказа ТНК от выполнения двух контрактов на ремонт дорог в городе. Позднее мэрия подала два заявления в Арбитражный суд Томской области о признании недействительными решений ТНК об одностороннем отказе от исполнения двух муниципальных контрактов и взыскании штрафов на общую сумму почти 21 млн рублей. Оба заявления оставлены судом без движения до конца августа.

ООО «ТНК» было зарегистрировано в 2014 году, компания принадлежит бизнесмену Анании Казаряну. В 2022 и 2023 годах ТНК преимущественно занималась ремонтом дорог в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ).

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