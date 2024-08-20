В Томске появились граффити к 420-летию города

20 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Группа уличных художников завершила работы над граффити на подпорной стене у дома по ул. Трифонова, 22, блок б. Над новым арт-объектом, посвященным 420-летию Томска, работали 12 человек.

По словам организатора проекта Олега Scout Шубина, идея создать граффити появилась еще в начале года. В мае команда определилась с палитрой.

— Если посмотреть на герб Томска — это белый конь на зеленом фоне. Поэтому у нас тоже есть белый конь, который несется на зеленом [фоне], а из его повозки вываливаются шрифты и персонажи в зеленых оттенках, — рассказал Олег Scout.

Над проектом работали WINCE, PARIS, LINK, DAN1, SAZE, SCOUT, ОКЕИ, SOTER, QUESO, AWES, ROME, VLADOS. В процессе разработки концепции художники делились эскизами, которые потом были собраны в единый макет. После одобрения участниками проекта началась его реализация. В работе использовались баллоны с краской, которые остались от прошлых заказов. Недостающую часть художники докупали за свой счет.

— Мы обращались за поддержкой в городскую администрацию, там решили выделить средства на арку возле Make Love Pizza, — отметил Олег Scout. — Там будет что-то вроде праздничной открытки. Наши ребята тоже работают над этим проектом, но не так усердно, как в продакшне у Трифонова. Посмотрим, чем эта история завершится. Хочется еще какой-то подарочек нарисовать городу.

Фото: Томский Обзор

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