В Томске перекрыли участки улиц Усова и Вершинина

20 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Томске временно перекрыты дорога у дома по ул. Усова, 6 и ул. Вершинина на участке от ул. Усова до дублера пр. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение на ул. Усова связано с работами на здании по пр. Кирова, 5 и продлится до 20.00 субботы, 7 сентября.

Движение на участке ул. Вершинина будет возобновлено после 20.00 понедельника, 26 августа. До тех пор АО «РТС» будет проводить работы по восстановлению тепломагистрали.

На время действия ограничения движение на указанных участках будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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