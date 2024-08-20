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Право на комплексное развитие земельного участка в Томске выставлено на торги

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Администрация Томска выставила на торги право на реорганизацию незастроенного участка по улице Большой Подгорной в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта torgi.gov.

Речь идет о пустыре площадью 20,14 тыс. кв. метров, расположенном в Ленинском районе города. Этот участок со всех сторон окружен частными домами.

Согласно документации, победитель аукциона в рамках комплексного развития территории (КРТ) должен построить на участке жилые дома на минимальной площади 5 тыс. кв. м. Максимальная площадь жилого фонда может достигать 56,3 тыс. кв. метров. При этом на участке обязательно строительство детского сада вместимостью не менее 80 мест.

Начальная цена составляет 1,6 млн рублей, шаг аукциона — 81,9 тыс. рублей. Срок реализации проекта составляет 7 лет с даты подписания договора о КРТ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 сентября, торги запланированы на 16 сентября.

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