Дополнительное оборудование для доступа к мобильному интернету установили в томском парке «Околица»

16 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В преддверии «Праздника топора» в томском парке «Околица» установили дополнительное телеком-оборудование МТС для обеспечения гостей фестиваля качественной связью и быстрым мобильным интернетом. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Уже который год Томск становится местом притяжения для тысяч ценителей и мастеров ремесленного искусства. Фестиваль „Праздник Топора“ считается одним из брендов региона, долгожданным событием, которое стремятся посетить гости из соседних регионов и стран — от Новосибирска до Казахстана и Китая. Мы подготовились к наплыву гостей, установив дополнительные мобильные базовые станции, чтобы обеспечить высококачественную связь, комфорт и безопасность всем участникам», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В этом году фестиваль примет мастеров из 45 регионов РФ, а также Китая, Казахстана, Монголии, Беларуси, Ирана и других стран — среди них будут столяры, резчики по дереву, керамисты и кузнецы. Мероприятие будет проходить с 17 по 24 августа.

В течение нескольких дней на территории парка пройдут гастрофестиваль, ярмарка и концертные программы, которые по ожиданиям организаторов посетят свыше 150 тысяч участников и гостей. В режиме реального времени они смогут онлайн делиться впечатлениями от мероприятия в мессенджерах и социальных сетях.

Подробнее о программе фестиваля «Праздник топора» можно узнать в нашем материале.

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