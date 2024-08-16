Чемпионат по парению, гастрофест и не только. Полная программа «Праздника топора» в Томске

16 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В этом году на фестивале «Праздник топора» соберутся более 200 мастеров из регионов России и других стран. Гостей мероприятие ждет обширная программа, которая включает как традиционные гастрофест и конкурс мастерства среди ремесленников, так и новые активности.

В этом году фестиваль пройдет с 17 по 24 августа в парке «Околица». Среди новинок гостей будет ждать площадка с интерактивной лекцией «Кино о кино» и просмотром короткометражных анимационных фильмов.

В «Банном городке» будут показаны всевозможные мастер-классы с участием чемпионов и призеров банных чемпионатов, а среди гостей пройдет женский и мужской чемпионат по парению.

В рамках фестиваля также пройдут конкурсы среди мастеров по дереву и бересте, гончаров, кузнецов и керамистов — посетители мероприятия смогут своими глазами увидеть как создаются арт-объекты. В мероприятии будут участвовать мастера из Китая, Ирана, Монголии и других стран.

В этом году при входе на площадку "Праздника топора" можно будет взять игровой квест с маршрутами, чтобы правильно распределить свое время. Также будут расширены фотозоны и добавлены спортивные площадки.

В рамках фестиваля пройдет традиционные гастрофест. В этом году томские власти усилили контроль за качеством еды во всех точках торговли и общепита. Был проведен строгий отбор среди участников с учетом замечаний Роспотребнадзора.

Гостей мероприятия ждет VI международный фестиваль театров «Сказочный балаганчик Скомороха». За 4 дня планируется показать 11 спектаклей и провести тематические мастер-классы. На них участники смогут научиться делать кукол из воздушных шариков и управлять марионетками.

Будет представлена и широкая концертная программа. В ней свое участие примут детская-театральная студия «Так надо», финалист шоу «Голос» Антон Токарев, а также ансамбли «Сибиряки», «Синяя птица», «Сибирские узоры» и другие.

До фестиваля будет ходить трансфер от лагерного сада и Северска. Расписание будет доступно на сайте фестиваля.

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