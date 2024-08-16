Шесть потенциальных «домов за рубль» выставили на торги в Томске

16 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске инвесторам предлагают взять в аренду пять деревянных и один кирпичный дом из муниципального списка проекта «Дом за рубль».

Как сообщает пресс-служба мэрии, арендовать предлагается дома по ул. Лермонтова, 45, пл. Соляная, 9/1. Двухэтажное здание на пер. Соляной, 2 выставляется на торги впервые, а дома по пер. Нахановича, 1/1 и ул. Гагарина, 33 уже выставлялись на торги, однако победитель отказался заключать договор, и объекты выставляются повторно.

Также ведутся поиски арендатора дома-памятника по ул. Центральной, 9, известного как «Заезжий дом купцов Кухтериных».

Начальная цена ежегодной арендной платы выставленных лотов составляет от 18,8 до 133,8 тыс. рублей.

Торги состоятся 9 сентября. Заявки на участие принимаются до 5 сентября. С условиями аукциона можно ознакомиться здесь.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды. Стоимость платы за здание устанавливается в размере 1 рубль в год.

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