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Томские ученые создали первый в России ультразвуковой спирограф индивидуального применения

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Эксперты научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика» Сибирского государственного медуниверситета создали телемедицинский спирограф «Спиро». Он представляет собой портативный прибор для контроля состояния пациентов с хронической легочной патологией и не имеет аналогов в РФ. Прототип изделия будет опробован на базе клиник СибГМУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, в основе работы прибора принцип измерения потока воздуха с помощью встроенных ультразвуковых датчиков. Спирограф предназначен для измерения дыхательных параметров и выявления нарушений в работе легких человека. Прибор универсален и может применяться как в составе телемедицинских комплексов, так и для индивидуального применения. Встроенные датчики обеспечивают возможность передачи параметров дыхания на мобильное устройство по беспроводному каналу связи и последующей оценки специалистами.

Предполагается, что «Спиро» позволит пациентам с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой лучше контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию. Также прибор может применяться во время респираторной реабилитации после перенесенного COVID-19 по показаниям пульмонолога.

На данный момент готова MVP (минимально жизнеспособный продукт) спирографа. Эксперты планируют получить практический продукт и коммерциализировать результаты в течение 2024 года. Также на этот год запланирована регистрация медицинского изделия.

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