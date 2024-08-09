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На следующей неделе в Томске перекроют участок ул. Герцена

Город, Томские новости, ограничение движение интересные новости Томска график отключения На следующей неделе в Томске перекроют участок ул. Герцена

В понедельник утром, 12 августа, в Томске перекроют участок ул. Герцена от ул. Красноармейской до ул. Дзержинского, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Перекрытие связано с устранением дефекта на участке тепломагистрали, расположенной под проезжей частью. Предполагается, что оно продлится с 12.00 понедельника, 12 августа, до 20.00 пятницы, 16 августа.

Томичей просят учитывать данные о перекрытии и заранее выбирать объездные пути.

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