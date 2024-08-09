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Трехдневный фестиваль-лагерь электронной музыки пройдет на турбазе под Томском

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Томичей приглашают проводить лето на мультиформатный семейный фестиваль-лагерь электронной музыки «Чернолесье». Мероприятие пройдет с 30 августа по 1 сентября на базе отдыха «Красный Восток» в 30 километрах от Томска у села Рыбалово.

Как сообщают организаторы мероприятия из творческого сообщества Psyberia, фестиваль «Чернолесье» пройдет в летнем формате впервые. На нем можно будет услышать музыку разных жанров, лайн-ап артистов начнут публиковать в социальных сетях мероприятия с 19 августа.

Помимо концерта участники фестиваля смогут посетить ярмарку с товарами ручной работы, мастер-классы, заняться йогой, прокатиться на сапах и катамаранах, искупаться в озере или сходить в баню. Также на территории будут работать фуд-корт, бар и магазины.

Организаторы уточняют, что «Чернолесье» пройдёт на обработанной от клещей, охраняемой территории с удобной парковкой. Здесь будут работать точка зарядки для телефонов, камера хранения, большая костровая зона и зоны для отдыха.

— Обычно мы начинали лето с музыкального фестиваля INDIA в Новосибирске. Затем, в разгар сезона была PLAYA (масштабный летний фестиваль на Обском море — прим. ред.) Но в этом году сообщили, что PLAYA пройдёт в финальный раз, и мы решили создать собственный фестиваль «Чернолесье», подарить людям эмоции в конце лета и ждать следующего сезона, — рассказали «Томскому Обзору» организаторы мероприятия.

Сейчас билеты можно приобрести по тарифу «Вечер» за 1600 рублей или на входе по тарифу «Полночь» за 2000 рублей. Детям до 14 лет участие бесплатное только в сопровождении родителей. Купить билеты можно по ссылке.

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