Томичей приглашают отметить День физкультурника на фестивале «Вокруг спорта»

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2024 // Фото: vk.com/festivalvokrugsporta

В субботу, 10 августа, в Томске пройдет первый большой спортивный фестиваль «Вокруг спорта», приуроченный к Дню физкультурника. Организаторы планируют собрать на одной площадке более 40 спортивных организаций и спортшкол.

Как уточняют в группе мероприятия «ВКонтакте», участники фестиваля смогут попрыгать на большом надувном батуте, попробовать себя в разных видах спорта: от футбола до метания ножей. Организаторы подготовили множество развлечений как для взрослых, так и для детей. Томичи в них смогут поучаствовать всей семьей — запланированы командные соревнования и конкурсы. В рамках фестиваля будут разыграны сертификаты на путешествие от туристических компаний, а еще участники смогут получить в подарок велосипед или скейтборд.

Также посетители мероприятия увидят выступления профессиональных спортсменов. Для гостей будут организованы зона фуд-корта и здорового питания.

— Мы хотим вовлекать в спортивную жизнь больше детей и молодежи, знакомить с секциями, школами, клубами, федерациями и спортсменами. Через активности показывать, что спорт — это здорово и доступно. Мы планируем сделать фестиваль ежегодным городским событием и популяризировать спорт во всем регионе, — рассказала организатор и инициатор спортивного фестиваля «Вокруг спорта» Юлия Штадельман.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 19:00 на внутренней и внешней площадке Дворца Зрелищ и Спорта по ул. Красноармейская, 126.

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