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В Томске отремонтировали более 700 садовых диванов и парковых лавочек

Город, Томские новости, лавочки интересные новости садовые диваны В Томске отремонтировали более 700 садовых диванов и парковых лавочек

Более 500 садовых диванов и 200 лавочек в муниципальных парках и скверах отремонтировали в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик заменил сломанные рейки, закрасил надписи и покрасил элементы, которые этого требовали. У некоторых диванов-качелей заменили листы поликарбоната.

— Уже завершили ремонт садовых диванов в Сквере студенческих отрядов, на Белом озере, в Пушкинском и Театральном сквере и других местах. В ближайшее время продолжим такую работу на набережной Томи от Речного вокзала до пер. Сухоозерного, — отметил директор ООО «Зеленстрой» Владимир Туласов.

Он также подчеркнул, что часто на лавочках оставляют надписи, а также переносят их, чтобы удобней сидеть большой компанией. При этом томичи совершенно не заботятся о сохранности муниципального имущества.

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