Осенью в Томске установят четыре чугунные остановки

Четыре новых чугунных остановочных комплекса установят в Томске. Они появятся на остановках «пл. Батенькова», «Дом Учёных», «ул. Пушкина» и «Дворец зрелищ и спорта».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы планируют провести в течение осени. При этом старые павильоны разместят на других остановочных пунктах — там, где в них есть первоочерёдная необходимость.

— Такие комплексы уже есть на улице Нахимова, проспектах Кирова и Ленина, и мы планируем продолжать размещать их дальше, — цитирует пресс-служба начальника отдела благоустройства департамента дорожной деятельности и благоустройства Михаила Дмитриева. — Они органично вписываются в городское пространство, а также их сложнее разрисовать, чем не брезгуют наши вандалы.

Также чиновник уточнил, что павильоны, которые уберут, будут почищены и отремонтированы. А после их разместят в там, где остановочных комплексов вообще нет или они находятся в плохом состоянии.

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