Томичи споют и станцуют под открытым небом на концерте «Люблю жизнь»

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2024 // Фото: Томская филармония

Завтра, 8 августа, в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки пройдет концерт «Люблю жизнь».

Зрителям представят союз двух школ — танцевальной «Открытый мир» из Северска и вокальной «Голос» из Томска. В концерте примут участие певцы и танцоры — лауреаты международных конкурсов. В программе — известные и неизвестные песни про нашу жизнь.

Концерт начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето-2024» стартовал в Томске в середине мая. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. С актуальным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

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