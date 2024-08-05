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В Советском районе Томска оборудуют площадку для выгула собак

Город, Томские новости, выгул собаки дрессировка интересные новости Томска городское благоустройство В Советском районе Томска оборудуют площадку для выгула собак

Специализированная площадка для выгула собак с дрессировочными барьерами, горками, трамплинами, лавочками и мусорными урнами появится на пр. Фрунзе, 137 в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, власти опубликовали соответствующий аукцион. Максимальная цена контракта составляет 2,12 млн рублей.

— В документах мы обозначили, что все элементы площадки должны быть нетравмоопасными для питомцев — без острых углов и шершавых поверхностей. На площадку установят специальный инвентарь, предназначенный для активного отдыха и дрессировки. В ближайшее время будем подводить итоги аукциона, до конца года должны управиться с установкой, — цитирует пресс-служба главу администрации Советского района Вячеслава Шипицына.

В сообщении уточняется, что сейчас в разных районах Томска обустроено четыре площадки для выгула собак. Они располагаются на ул. Жуковского, 60 — ул. Лебедева, по ул. Сибирская, 116, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 23/1 и в Михайловской роще.

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