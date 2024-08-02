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На главном городском пляже Томска запрещено купаться

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Главный городской пляж Томска на Семейкином острове в ближайшие дни будет закрыт для купания и перейдет на работу в режиме солярия.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, это связано с результатом исследования взятой из Томи воды. Специалисты Роспотребнадзора выявили в пробах, отобранных у пляжа, превышение по микробиологическим показателям. В связи с этим с сегодняшнего дня купание на Семейкином острове временно запрещено.

Предполагается, что ограничение может быть снято после 12 августа. Тогда станут известны результаты повторного забора проб воды, который запланирован на 5 августа.

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