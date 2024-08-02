Погода не оказала значимого влияния на урожай Томской области — власти

2 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик, из архива издания

Власти Томской области не отмечают влияния жаркого лета на урожай в регионе, ожидают «хорошие сборы», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и. о. заместителя губернатора Томской области Артема Конева.

«Уборочная началась своевременно, погода благоволит, надеюсь, она не помешает. Даже те дожди, которые на сегодняшний день идут, пусть ночью и идут, а днем земля подсыхает. Жара сильно не повлияла», — сообщил Андрей Конев в рамках межрегионального форума «День поля».

В Томской области уборочная кампания началась в конце июля. В феврале власти прогнозировали сбор зерна на уровне рекордного 2022 года — 451 тыс. тонн (вес указан после доработки) после неурожайного 2023 года, когда было собрано лишь 333,7 тыс. тонн зерна. Рост может составить 35%.

Урожай других культур на 2024 год запланирован примерно на том же уровне, что и в 2023 году: рапса — 41,3 тыс. тонн (в 2023 году — 40,3 тыс. тонн), овощей — 22,35 тыс. тонн (22,34 тыс. тонн), картофеля — 108,3 тыс. тонн (108 тыс. тонн).

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