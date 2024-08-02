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Томичей приглашают на четвертый гастрофестиваль «ЕСТЬ»

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В конце августа в Томске стартует большой гастрофестиваль «ЕСТЬ». В этом году он пройдет в четвертый раз и соберет 60 гастропроектов из Томска, Новосибирска, Кемерова и Москвы, сообщают организаторы.

В рамках фестиваля томичей традиционно будут ждать фуд-маркет, лекторий и шатер с кулинарными мастер-классами.

На площадке будет работать детская зона с различными активностями. Кроме того, гостей фестиваля ждет музыкальная программа.

Фестиваль пройдет с 31 августа по 1 сентября на площадке у ТРК «Лето» по ул. Нахимова, 8с13.

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