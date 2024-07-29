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Жители более 110 домов в Ленинском районе Томска остались без воды из-за аварии

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили интересные новости Томска ЖКХ когда дадут воду Жители более 110 домов в Ленинском районе Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 29 июля, в Томске жители ряда домов Ленинского района Томска остались без воды на время проведения аварийных работ на водопроводных сетях.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 23.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

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