Жители более 110 домов в Ленинском районе Томска остались без воды из-за аварии

29 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 29 июля, в Томске жители ряда домов Ленинского района Томска остались без воды на время проведения аварийных работ на водопроводных сетях.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 23.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Карла Ильмера ул, 1, 2, 4, 6, 7/1, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/1 стр.1, 17, 23, 23а, 25;

Каштак п, 2, 5, 6, 9, 10, 10, 11, 12 стр.1, 13, 16, 18, 20, 20о, 22, 24, 25а, 25а, 26 стр.1, 39а, 42, 43, 43б, 43е, 43ж, 44, 46, 47, 48, 52, 52 стр. 1, 53, 53, 53, 53, 54а, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 65, 68, 70, 73, 74, 76, 79, 90, 90а, 91, 94, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 116а, 118, 120, 121а, 121в, 123/1, 126, 126б, 126г, 126д, 128, 129, 131, 134/1, 134/3, 134/4, 134б, 134в, 135, 139 в, 139 г, 140, 141а, 141б, 142, 142, 142а, 142г, 143, 143а, 143а, 143в.

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