Католический фестиваль пройдет в Томске в выходные

29 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 4 августа, в Томске пройдет пятый юбилейный католический фестиваль святого Игнатия Лойолы. Для гостей подготовят мастер-классы, квест, фуд-корт, музыкальную программу и благотворительную лотерею.

Как уточняют организаторы, мероприятие состоится с 12.30 до 16.00 на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария (ул. Бакунина, 4). Здесь развернется музыкальная площадка, где будут выступать джазовая певица Анастасия Сатарова, томский хор общины Покрова Пресвятой Богородицы, Sequala Band и не только.

— Мы хотим быть открытыми и дарить людям праздник. Наш храм — он не только наш, это — в первую очередь памятник архитектуры, более известный как «Томский костёл», которому в этом году исполняется 191 год и который является одним из старейших каменных зданий города. Он нуждается в капитальном ремонте, и это — главная цель нашего благотворительного фестиваля, — рассказывают организаторы.

Гостей ждут мастер-классы по изготовлению брошей и кукол. Команда ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» научит делать «открытку-наличник». Рядом можно будет нанести аквагрим, переводное тату и заплести косы.

В программе — африканские и латиноамериканские танцы, мастер-класс по испанскому языку, викторина, встречи с экскурсоводами, квест для всех желающих. В лавке с фирменной продукцией можно будет приобрести шопперы, открытки (и даже их отправить по почте, т. к. будут марки), свечи, фирменную солёную карамель и розарий.

Внутри храма будут представлены старинные фото храма, исследователь В. А. Ханевич проведёт лекцию по истории католиков в Сибири, томские художницы представят экспозицию, связанную с костёлом, а гости смогут посмотреть архивные видео про томскую католическую общину.

На фуд-корте все желающие смогут попробовать национальные блюда: польский картофельный суп и польские колбасы собственного производства от отца Павла Юрковского (г. Кемерово), узбекский лагман, вьетнамский плов, колумбийские снеки, жульен, русская картошка с курицей. А ещё — бургеры, приготовленные настоятелем отцом Войтеком совместно с прихожанками храма, сэндвичи, гриль, рулетики с рыбой. На сладкое можно будет приобрести медовик, капкейки, сладкую картошку, арбуз и мороженое.

Фестиваль завершится традиционной благотворительной лотереей, главным призом которой станет велосипед. Все собранные в рамках фестиваля средства пойдут на реставрацию храма.

Вход на фестиваль свободный, но для участия в различных активностях или доступа к фудкорту, нужно приобрести билет стоимостью 450 рублей. Он и будет участвовать в лотерее.

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