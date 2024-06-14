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«Ростелеком» научил томских пенсионеров основам работы на смартфоне

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«Ростелеком» совместно с Департаментом социальной защиты населения Томской области провел для пенсионеров лекцию по основам работы на смартфоне и безопасному поведению в интернете. Урок прошел в рамках «Школы информационных технологий» Томской академии активного долголетия. Всего занятие посетило более 50 человек из Томска и области.

На встрече волонтер «Ростелекома» Алексей Балашов презентовал слушателям новый учебник программы «Азбука интернета» — «Основы работы на смартфоне», который выпущен в апреле этого года. Лектор рассказал, как правильно устанавливать сим-карты, какие бывают приемы управления сенсорным экраном, на что обратить внимание при выборе тарифа сотовой связи, как скачивать и удалять мобильные приложения.

Отдельной темой для разговора стала кибербезопасность. Участники мероприятия обсудили, к каким уловкам прибегают интернет-мошенники и узнали, как распознать фишинговые сайты и защитить свои персональные данные. В завершении мастер-класса самые активные пенсионеры получили в подарок от оператора печатную версию пособия.

Программа «Азбука интернета» разработана «Ростелекомом» и Социальным фондом Российской федерации для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Цель курса — научить слушателей пользоваться современными цифровыми технологиями. Ознакомиться со всеми модулями можно на одноименном сайте, там же можно подать заявку на участие в конкурсе «Спасибо интернету».

«В Томске мы обучаем людей “серебряного возраста” компьютерной грамотности уже более 15 лет. А с 2014 года проводим уроки по курсу “Азбука интернета”, над которым работали профессиональные геронтологи, психологи, узкопрофильные преподаватели. Мы не только учим, но и помогаем пенсионерам преодолеть страх перед новыми технологиями, гаджетами, чтобы их повседневная жизнь стала более комфортной», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«В рамках Томской академии активного долголетия с 2019 года действует “Школа информационных технологий”. Одним из стратегических партнеров “Школы” выступил “Ростелеком”, который на протяжении всего периода реализации проекта активно участвует в развитии цифрового обучения граждан старшего возраста. Прикладные мастер-классы по цифровому обучению пользуются наибольшей популярностью среди пенсионеров, поскольку на занятиях организована возможность получения практических навыков, которые можно применять в повседневной жизни», — подчеркнула Марина Киняйкина, начальник Департамента социальной защиты населения Томской области.

«Томская академия активного долголетия» – это комплексная программа бесплатных просветительских, образовательных, физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий, которая способствует укреплению здоровья и продвижению ценностей активного долголетия среди граждан старше 55 лет.

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