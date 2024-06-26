Оптика «Ростелекома» появилась еще в четырех селах Каргасокского района

26 июня 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети связи в четырех населенных пунктах Каргасокского района Томской области. Семьи из Лозунги, 5-го километра, Новоюгино и Бондарки теперь могут пользоваться цифровой экосистемой «Ростелекома».

Оператор провел интернет по технологии «оптика в квартиру» в более чем 400 частных домовладений. Такой способ позволяет подключить по одному кабелю видеосервис Wink с функцией интерактивного ТВ, домашнее видеонаблюдение, а также продукты платформы «Ключ».

«Мы выполнили на 65% план строительства этого года. Сейчас работы ведутся в Кожевниковском, Зырянском, Томском, Кривошеинском районах. Это или прокладка совершенно новых трасс или замена устаревших медных линий. Последние два года мы делаем акцент на частный сектор», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«При подключении наши специалисты помогают абоненту установить приложение “Мой Ростелеком”, с помощью которого можно видеть начисления, списания и бонусы, а также “Wink”, которым полноценно можно пользоваться со смартфона», — дополнила Оксана Болдова заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink — это мультимедийная платформа, совмещающая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. В ней размещено более 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, эксклюзивные шоу, аудиокниги и видеоблоги. Через одноименное приложение на персональном гаджете пользователь может загружать видео-контент в память устройства и смотреть его в автономном режиме, без доступа в интернет.

Дополнительную информацию о тарифах, которые действуют на территории региона, и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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