Четыре дерева и одна ветка упали в Томске во время вчерашней грозы

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске работают над устранением последствий вчерашней грозы. Во время непогоды томичи сообщали об отключении воды, электроэнергии и падении деревьев.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне наблюдались отключения электричества в части домов в районах Тимирязевского, Нижнего Склада, Эушты, Заварзино, Кузовлево, в мкр. Наука и Степановка, а также по улицам Баумана и Тютчева. Работы по восстановлению электричества завершены.

А еще вчера вечером было зафиксировано падение четырёх деревьев и одной ветки. Службы уже занимаются их уборкой. Никто не пострадал.

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