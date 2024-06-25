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Солисты Томской филармонии споют песни из фильмов под открытым небом

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В четверг, 27 июня, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки пройдет концерт «Музыка киноэкрана».

Как уточняют в Томской филармонии, перед зрителями выступят солисты Томской филармонии. Они исполнят песни из известных кинофильмов: «Песня о капитане», «Я спросил у Ясеня», «Весна идет», «Я работаю волшебником», «Песня о морском дьяволе», «Старый клен», «Ты не печалься», «Под луной золотой», «Хорошие девчата» и другие.

Концерт начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.

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