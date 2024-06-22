Дожди град и ветер ждут томичей в ближайшие дни

22 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 23 и 24 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град, усиление ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры предосторожности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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