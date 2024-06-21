Томичам покажут военно-историческую драму «Брестская крепость»

В субботу, 22 июня, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет показ военно-исторической драмы «Брестская крепость», приуроченный ко Дню памяти и скорби, сообщают организаторы.

Лента, основанная на мемуарах и архивных материалах, посвящена героической обороне одноименного фортификационного сооружения, защитники которого приняли на себя один из первых ударов немецких войск 22 июня 1941 года. Историю воссоздает свидетель тех жестоких событий — мальчик по имени Саша.

Начало показа в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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