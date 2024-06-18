Пять новых трамваев вышли на линию в Томске

18 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Сегодня, 18 июня, в Томске на работу вышли пять новых низкопольных трамваев, которые были закупленных по лизинговому договору у Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, они будут курсировать по маршруту №1.

Напомним, новые низкопольные трамваи, вместимостью до 160 пассажиров, оборудованы бесконтактными валидаторами, точками для зарядки смартфонов, Wi-Fi зоной и подходят для маломобильных пассажиров.

Новые трамваи закуплены Трамвайно-троллейбусным управлением по договору финансовой аренды. Стоимость услуг лизинга составляет 485,7 млн рублей, его срок — 60 месяцев.

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