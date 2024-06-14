Томичей приглашают на «Танцевальный марафон» на набережной Ушайки
14 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: tomskfil.ru
В воскресенье, 16 июня, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки состоится «Танцевальный марафон».
Как уточняют в Томской филармонии, томичей ждет выступление театра танца YES, центра «Стимул Джуниор» и студии вокала «Соло».
Концерт начнется в 18.00. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.
Вход свободный.
Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.
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