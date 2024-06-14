Томичей приглашают на «Танцевальный марафон» на набережной Ушайки

Томский Обзор / Фото: 14 июня 2024 // Фото: tomskfil.ru

В воскресенье, 16 июня, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки состоится «Танцевальный марафон».

Как уточняют в Томской филармонии, томичей ждет выступление театра танца YES, центра «Стимул Джуниор» и студии вокала «Соло».

Концерт начнется в 18.00. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Вход свободный.

Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.

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