В томском музейном саду пройдет литературно-краеведческий фестиваль «Абзац»
В пятницу, 14 июня, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет литературный фестиваль «Абзац». Гостей ждет лекция о современной поэзии, выступления авторов, экскурсия и концерт.
Как уточняют организаторы, мероприятие стартует в 17.00 с авторской экскурсии по усадьбе И.Д. Асташева, в особняке которого расположен музей.
Основная программа начнется в 17.45. Гостей ждет лекция о современной томской поэзии от поэта и художника Ильи Дика. В 18.30 мероприятие продолжится выступлением молодых сибирских поэтов, в числе которых Борис Нужный, Данила Пяткин, Антон Метельков, Елизавета Любимова и Валерия Яковлева.
В течение всего дня на территории фестиваля будут проходить мастер-классы, работать книжный своп и фуд-корт.
В 19:30 стартует открытый микрофон. Выступающие на нем поэты с собственными произведениями смогут попасть в сборник фестиваля.
Завершит программу концерт от томской музыкальной группы «Полсобаки», который начнется в 20.00.
Фестиваль пройдет в Музейном саду на пр. Ленина, 75.
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