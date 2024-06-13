В томском музейном саду пройдет литературно-краеведческий фестиваль «Абзац»

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2024 // Фото: vk.com/tomskmuseum

В пятницу, 14 июня, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет литературный фестиваль «Абзац». Гостей ждет лекция о современной поэзии, выступления авторов, экскурсия и концерт.

Как уточняют организаторы, мероприятие стартует в 17.00 с авторской экскурсии по усадьбе И.Д. Асташева, в особняке которого расположен музей.

Основная программа начнется в 17.45. Гостей ждет лекция о современной томской поэзии от поэта и художника Ильи Дика. В 18.30 мероприятие продолжится выступлением молодых сибирских поэтов, в числе которых Борис Нужный, Данила Пяткин, Антон Метельков, Елизавета Любимова и Валерия Яковлева.

В течение всего дня на территории фестиваля будут проходить мастер-классы, работать книжный своп и фуд-корт.

В 19:30 стартует открытый микрофон. Выступающие на нем поэты с собственными произведениями смогут попасть в сборник фестиваля.

Завершит программу концерт от томской музыкальной группы «Полсобаки», который начнется в 20.00.

Фестиваль пройдет в Музейном саду на пр. Ленина, 75.

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