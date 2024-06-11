Томичей приглашают на гастрофестиваль «Жимолость» с секретным шоу и кулинарными батлами

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В День молодежи, 29 июня, в центре Томска пройдет третий гастрофестиваль «Жимолость». На этот раз он развернется на шести тематических площадках и будет включать в себя шоу-программу, лекторий и большую фотозону.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в программе фестиваля активности для всей семьи. В сквере у СФТИ откроется фудкорт, где все желающие смогут попробовать жимолость в меню ведущих заведений Томска.

В течение всего дня на главной сцене будет работать шоу-программа с диджеем, кавер-группой, секретным шоу и кулинарными баттлами. На Ново-Соборной площади развернется жимолостная ярмарка, где можно будет найти первую ягоду из томских садов, саженцы, аутентичные сувениры и подарки от местных мастеров.

Для детей организаторы подготовят огромный батут, игры, конкурсы и обучающие локации. Также в рамках фестиваля будет работать образовательная площадка с лекторием, и фотозона.

Гастрофестиваль «Жимолость» стартует 29 июня в 10.00 на пл. Ново-Соборной.

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