Осужденную за экстремизм депутата гордумы Томска лишили мандата

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Депутаты гордумы Томска на очередном собрании во вторник приняли решение лишить мандата Ксению Фадееву (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), которая осуждена по делу о об экстремизме, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала гордумы.

За лишение Фадеевой мандата проголосовали 20 депутатов, трое были против, один воздержался.

«28 мая вступил в силу приговор, нам надо соблюсти правило (о лишении мандата при вступлении приговора по уголовному делу в законную силу — ИФ)», — сказал вице-спикер гордумы Андрей Петров.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

25 января 2022 года в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Фадеева внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Изначально суд запретил Фадеевой использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общаться с определенными лицами, посещать публичные мероприятия. Таким образом, она не могла вести депутатскую работу.

14 августа 2023 года в Советском районном суде Томска началось рассмотрение дела Фадеевой по существу, виновной она себя не признавала. В октябре суд ужесточил меру пресечения, отправив ее под домашний арест, а также закрыл заседания для СМИ. В ноябре суд вновь ужесточил меру пресечения, отправив депутата в СИЗО.

В конце декабря 2023 года суд приговорил Фадееву к девяти годам колонии. При этом суд освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности по эпизоду об участии в деятельности организации, посягающей на права граждан. В конце мая 2024 года Томский областной суд оставил в силе приговор, он вступил в законную силу.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. рублей за организацию несанкционированного митинга.

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