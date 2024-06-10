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В Томске до 12 июня будут по ночам перекрывать ул. Кутузова

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В Томске 10, 11 и 12 июня по ночам будут перекрывать ул. Кутузова на участке от ул. Амурской до Чекистского тракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения движения будут действовать с 22.00 до 6.00. В это время специалисты будут ремонтировать дороги. Днем проезд будет открыт.

На время проведения работ движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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