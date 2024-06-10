В Томске вновь сыграют седьмую симфонию Шостаковича с видеомэппингом

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2024 // Фото: Томская филармония

В субботу, 22 июня, Томский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Берендеева сыграет историческую шестую («Ленинградскую») симфонию Шостаковича. Концерт будет сопровождаться световой инсталляцией и видеомэппингом, которые подготовит московский режиссер Дмитрий Масаидов.

Как уточняют организаторы, томичи услышат легендарную симфонию, часть из которой была написана в блокадном Ленинграде в 1941 году. Транслируемый видеоряд будет поддерживать этот контекст, представляя малоизвестные фото- и видео-хроники осажденного города.

Организаторы также планируют расположить дополнительную духовую группу на технических балконах.

«Это прописано в партитуре у композитора, и это тоже очень эффектно», — отмечают в филармонии.

Концерт пройдет 22 июня в большом концертном зале Томской филармонии на пл. Ленина, 12а. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция на сайте учреждения. Приобрести билеты можно здесь.

Начало в 19.00.

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