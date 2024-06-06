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В Томске до выходных изменится схема движения троллейбусов

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Схема движения троллейбусов №1, 3 и 7 в Томске изменится до 9 июня в связи с проведением ремонта на линии горячего водоснабжения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы будут проводиться в районе здания по ул. Пушкина, 71, с 7 июня с 22:00 до 9 июня 12:00. В это время троллейбусы №1 и 7 временно приостановят движение, а № 3 будет ехать по сокращённой схеме: площадь Южная — ул. Красноармейская — пр. Кирова — пр. Ленина — пл. Ленина.

Кроме того, на участке Пушкина, 71 запланировали сужение проезжей части для автобусов № 8/9, 13/14, 20, 23, 26, 29, 30/33, 38.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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