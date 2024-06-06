«Сибагро» планирует построить «практически город нового типа» рядом с Томском за 500 млрд рублей

Накануне, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме администрация Томской области и руководство «Сибагро» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания планирует построить новый микрорайон рядом с Томском, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Компания берётся за комплексное освоение новой территории на левом берегу Томи, где построит фактически город нового типа „Элеонор Emerald smart city“», — отметил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Проект представляет собой строительство нового современного района, обеспеченного всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. Предполагается, что здесь применят передовые технологии, учтут экологические аспекты, используют инновационные подходы к формированию комфортной среды для горожан. В новом районе планируется строительство жилых, коммерческих, образовательных, спортивных, культурных и иных объектов. Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в планировании, финансировании, строительстве и управлении.

Инвестиции в проект, который позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, составят 500 миллиардов рублей за 10 лет.

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