Топливная компания бизнесмена из Чечни намерена взыскать 65 млн рублей с томского областного ДРСУ

5 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Новимед» (Грозный) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» 65,3 млн рублей по договорам поставки товаров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск поступил в суд 4 июня и пока не принят к производству.

Кроме того, в настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает иски ООО «Компания Аспект» (Томск, занимается поставками топлива), ЗАО «Сибирский центр логистики» (холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне), ООО «Совкомбанк факторинг», ООО «Томгеопром» (Томск), ООО «Транслидер» (Томск, транспортная компания) о взыскании с Областного ДРСУ суммарно почти 200 млн рублей.

ГУП ТО «Областное ДРСУ " было зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог. По итогам 2023 году выручка Областного ДРСУ снизилась на 19,6% и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8%, до 283,3 млн рублей.

ООО «Новимед», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Грозном в 2018 году. Компания занимается продажами топлива, в 2023 году выручка составила 2,47 млрд рублей, чистая прибыль — 52,4 млн рублей. Владельцем и гендиректором «Новимеда» является бизнесмен Илхомджон Кадыров.

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