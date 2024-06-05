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В Томской области к 2041 году могут построить АЭС на 2,5 ГВт

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Атомная электростанция с двумя блоками суммарной электрической мощностью 2 510 МВт может быть построена в Северске к 2041 году. Об этом проекте вице-губернатору Томской области Анатолию Рожкову на прошедшем накануне совещании рассказал генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири Алексей Хлебов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мощность будущей Северской АЭС станет краеугольным камнем в балансе электроэнергии западной части ОЭС Сибири в 2040-е годы. С учетом складывающегося дефицита электрической энергии и интенсивного роста электропотребления, АЭС обеспечит развитие производительных сил в макрорегионе Сибирь», — цитирует пресс-служба Алексея Хлебова.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» уточняет, что по проекту Северской АЭС не было обновлений порядка 10 лет: активные обсуждения велись до 2012 года, когда был арестован по подозрению в получении взятки генеральный директор Сибирского химкомбината Владимир Короткевич. До этого сроки ввода АЭС несколько раз переносились, а в 2012 году первый заместитель главы «Росатома» Александр Локшин сообщил, что «Северская АЭС не была и не является сейчас приоритетным проектом». Однако от планов госкорпорация не отказывалась, сообщив в 2013 году, что рассчитывает построить АЭС в горизонте до 2030 года.

Тогда говорилось о мощности станции в 2,3 ГВт (также два блока), предварительный план финансирования составлял 134 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Годовой отпуск электроэнергии с шин АЭС после вывода на проектную мощность, согласно предварительным расчетам, мог составить 17 млрд кВт.ч в год, объем производства тепла — 1,2 млн Гкал.

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